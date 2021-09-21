وفد وكالة الدولة في زيارة المغرب

باكو، 21 أيلول، أذرتاج

يزور وفد وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات الاجتماعية لدى الرئيس الأذربيجاني المملكة المغربية.

قالت وكالة الدولة في بيان إن الوفد عقد لقاء على هامش الزيارة مع وزير الدولة لشؤون اصلاح الادارة بوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة المغربية أحمد العمومري لبحث الاعمال المنجزة والمشاريع المخططة ضمن تطبيق مذكرة التفاهم الموقع عليها بين الطرفين عام 2018م واتفق الطرفان على توقيع خطة الفعالية لمدة 3 سنوات في تنفيذ الاتفاقية. وفي الوقت ذاته تفاوض الطرفان في النظر في امكانات تطبيق مفهوم "أسان خدمة" في المغرب.

وابلغ العمومري أن مفهوم "اسان خدمة" نموذج فريد وتذكر بامتنان زيارته "اسان خدمة" على هامش زيارته باكو للمشاركة في منتدى الخدمات العامة لمنظمة الامم المتحدة عام 2019م.

كما عقد لقاء مع ممثلين عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المغربية وقدم خلال اللقاء عرض موسع لفعاليات "أباد" التابعة لوكالة الدولة وتم التوصل الى اتفاق على توقيع مذكرة تفاهم حول توسيع علاقات التعاون بين الطرفين في مجال الحرفة التطبيقية الشعبية.

وعقد وفد الوكالة لقاء آخر على هامش الزيارة مع ممثلي منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة (UCLG Africa) بمقرها في الرباط. وقدم في اللقاء عروض موسعة حول مشروع أسان خدمة وكذلك فعاليات وكالة الدولة في مجال الحوكمة والابتكارات الاجتماعية.

وتوصل الطرفان في اللقاء الى اتفاق على توقيع خطة نشاط في تطبيق مذكرة التفاهم الموقع عليها بين الطرفين في 2018م وكذلك على عقد وكالة الدولة حلقة نقاش على انفراد ضمن القمة القادمة لمدن افريقيا.

وقدم وفد الوكالة عروضا آخرى في لقاء منعقد مع ممثلي المركز الاقليمي للبنك الاسلامية للتنمية بمدينة الرباط مع بحث آفاق التعاون المستقبلية.