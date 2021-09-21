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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موانئ دبي العالمية

    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢٠]

    باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم.

    أفادت وكالة اذرتاج انه خلال اللقاء أشار الجانبان الى أن العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة تتطور بنجاح. وناقشا القضايا المتعلقة بالاستثمار وآفاق التعاون في مجال الخدمات اللوجستية. وشدد الطرفان على أن فتح ممرات نقل جديدة بمبادرة من أذربيجان وإطلاق منطقة تجارة حرة في بلادنا سيلعبان دورا مهما في توسيع العلاقات الاقتصادية بين بلدينا وفي المنطقة.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موانئ دبي العالمية
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