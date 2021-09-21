باكو، 21 أيلول، أذرتاج شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 21 أيلول اليوم في تدشين مبنى جديدة بسعة 1560 تلميذ بنيت لليزي باكو الاوروبية في المدينة البيضاء (أق شهر) بالعاصمة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي

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