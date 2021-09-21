  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي

    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٤٧]

    باكو، 21 أيلول، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا 21 أيلول اليوم في تدشين مبنى جديدة بسعة 1560 تلميذ بنيت لليزي باكو الاوروبية في المدينة البيضاء (أق شهر) بالعاصمة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية المتوسطة رقم 71 بحي صابونجي في باكو
    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢٠]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موانئ دبي العالمية
    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٠٦]
    بيان مكتب الإعلام الرئاسي
    ١٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٤:١٤]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح محطة "بوزوفنا 1" الفرعية بحي خزر للعاصمة باكو
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا يشاركان في تدشين مبنى جديدة ليزي باكو الاوروبي