باكو، 21 أيلول، أذرتاج تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف 21 ايلول اليوم الظروف المهيأة بعد اعمال الاصلاح واعادة البناء الشاملة المنجزة في المدرسة الثانوية المتوسطة رقم 71 بحي صابونجي للعاصمة باكو. أفادت أذرتاج أن رئيس السلطة التنفيذية ائلدار عزيزوف قدم معلومات للرئيس إلهام علييف حول الاعمال المنجزة في المدرسة. وأبلغ انشاء وحدة اضافية بسعة 864 تلميذ تتضمن 30 غرفة درس. يذكر أن مبنى المدرسة الثانوية المتوسطة رقم 71 بنيت عام 1980 بسعة 1176 تلميذ.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية المتوسطة رقم 71 بحي صابونجي في باكو

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