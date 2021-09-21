استثمار 109.5 مليار دولار في قطاع النفط والغاز باذربيجان خلال 20 عاما
AzerTAg.az
٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٥:١٥]
باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
كان قطاع النفط والغاز الأذربيجاني مع احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات جذابة للاستثمار الأجنبي.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في مقابلة مع مجلة "عمودي النفط والغاز" (“Нефтегазовая вертикаль”) الروسية.
اعلن الوزير انه تم استثمار 109.5 مليار دولار في قطاع النفط والغاز بأذربيجان، منها 79.5 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في الفترة ما بين أعوام 2000 - 2020.
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