  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    استثمار 109.5 مليار دولار في قطاع النفط والغاز باذربيجان خلال 20 عاما

    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:١٥‎]

    باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    كان قطاع النفط والغاز الأذربيجاني مع احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات جذابة للاستثمار الأجنبي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف في مقابلة مع مجلة "عمودي النفط والغاز" (“Нефтегазовая вертикаль”) الروسية.

    اعلن الوزير انه تم استثمار 109.5 مليار دولار في قطاع النفط والغاز بأذربيجان، منها 79.5 في المائة من الاستثمارات الأجنبية في الفترة ما بين أعوام 2000 - 2020.

     

    AZERTAG.AZ :استثمار 109.5 مليار دولار في قطاع النفط والغاز باذربيجان خلال 20 عاما
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
    سعر النفط الأذربيجاني يصل إلى 76.13 دولار
    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١١]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٥‎٠]
    إحصاءات جورجيا تعلن قيمة الغاز الطبيعي المورد من أذربيجان في 8 أشهر
    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٢١]
    انخفاض سعر برميل النفط
    استثمار 109.5 مليار دولار في قطاع النفط والغاز باذربيجان خلال 20 عاما