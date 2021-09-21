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    انخفاض الصادرات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية

    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٤٧]

    باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم تصدير 14.4 الف طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية خلال اشهر يناير - أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان قيمة الدهون والزيوت المصدرة بلغت 19.2 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

    يذكر أنه تم تصدير 15.5 طن من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 15 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

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