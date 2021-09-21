وزارة الدفاع تفند أخبارا تدعي باصابة جندي لجيش أذربيجان جراء انفجار لغم في خوجاوند المحررة

باكو، 21 أيلول، أذرتاج

علقت وزارة الدفاع الأذربيجانية على اخبار منتشرة حول اصابة جندي لجيش أذربيجان جراء انفجار لغم مضاد للمشاة في محافظة خوجاوند المحررة.

قالت الوزارة في بيان انه لم يحدث اي انفجار في 21 ايلول في محافظة خوجاوند على الاطلاق.

واضافت أن الوحدات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لا يخدم فيها جندي مدعو سمير بن صاحب نبييف كما تدعي الاخبار المتداولة به وإذ ندعو وسائل الاعلام الجماهيرية ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لعدم نشر معلومات كاذبة وغير رسمية.