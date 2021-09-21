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    سياسة


    رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موانئ دبي العالمية

    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٦]

    باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف اليوم مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء ان الجانبين اعربا خلال اللقاء عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة.

    كما ناقشا آفاق أنشطة شركة "موانئ دبي العالمية" في أذربيجان في مجالات النقل واللوجستيات وغيرها من المجالات.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موانئ دبي العالمية
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