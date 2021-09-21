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    ارتفاع حجم المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها

    ٢١.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٢]

    باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها من البلد خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن حجم الصادرات من اللدائن ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 277.7 ألف طن.

    وأشار الجمارك في البيان إلى أن قيمة اللدائن ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 264.7 مليون دولار.

    يذكر أن البلد صدر منه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 160.9 ألف طن من اللدائن ومنتجاتها بقيمة 118.5 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حجم المنتجات المصدرة من اللدائن ومصنوعاتها
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