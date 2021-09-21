باكو، 21 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) وفقا لمعلومات وزارة المالية، بلغت إيرادات ميزانية الدولة في أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري 15 مليارا و937.5 مليون مانات ومصروفاتها 15 مليارا و626.8 مليون مانات. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن فائض الميزانية بلغ 310.7 مليون مانات من الناتج المحلي الإجمالي.

AZERTAG.AZ : إيرادات ونفقات ميزانية الدولة خلال 8 أشهر

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