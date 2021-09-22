أذربيجان: تسجيل 1594 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2543 مصاب ووفاة 26 مصابا في 21 سبتمبر

باكو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1594 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2543 مصاب هذا المرض وتوفي 26 مصابا بالفيروس في 21 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 475 ألف و53 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 439 ألف و80 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 6353 مريض منهم ويستمر علاج 29 ألفا و620 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 13 ألفا و583 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و764 ألف و847 فحص طبي.