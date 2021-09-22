وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية

باكو، 22 أيلول، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 21 ايلول بنائبة وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

قالت الخارجية في بيان إن الطرفين تبادلا الاراء تبادلا عامّا حول مسائل الامن الاقليمي والدولي. واشادت المسؤولة الامريكية بالتعاون مع أذربيجان في مسائل الاسلام والامن الدوليين ومن ضمنها بفعاليات قوات حفظ السلام الأذربيجانية في أفغانستان.

وتبادل الطرفان وجهات نظر حول الوضع الأمني الجاري في المنطقة والمسائل الخاصة بتنفيذ البيان الثلاثي المؤرخ في العاشر من نوفمبر عام عشرين وألفين. وذكر الوزير جيهون بايراموف اتخاذ خطوات بناءة في هذا السياق من قبل أذربيجان مشيرا الى عدم رد أرمينيا على ذلك.

وشُدد على وجوب فتح الاتصالات وترسيم الحدود الدولية من اجل تنمية مستقبلية للمنطقة في ظروف سلمية.

كما بحث الطرفان في اللقاء المسائل المدرجة في جدول أعمال التعاون الثنائي ومن بينها تنمية التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن وغيرها.

وتبادل الطرفان كذلك الآراء حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.