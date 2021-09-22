وزير الاقتصاد يبحث مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية مشاركتها في تحقيق امكانات الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني

باكو، 22 أيلول، أذرتاج

قال وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف إن المشاريع المنفذة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تكتسي بأهمية من حيث تطبيق التجربة المتقدمة وتشجيع التنويع الاقتصادي في البلد.

واوضح الوزير جباروف في تغريدة في حسابه على تويتر أنه التقى بالمدير التنفيذي للبنك الاوروبي لشؤون منطقة اوروبا الشرقية والقوقاز ماتيو باترونيه والمديرة الاقليمية لشؤون القوقاز كاتارينا بيورلين هانسين وبحث الطرفان سير تنفيذ "برنامج المدينة الخضراء" في مدينة كنجة وامكانات تطبيقها في سائر مدن البلد وكذلك مشاريع جديدة للاستثمار ومشاركة البنك في تحقيق امكانات الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني.