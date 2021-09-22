عقد جلسة تالية للمجلس الاقتصادي الأذربيجاني

باكو، 22 أيلول، أذرتاج

عقدت جلسة تالية للمجلس الاقتصادي الأذربيجاني برئاسة رئيس الوزراء علي أسدوف مساء 21 أيلول.

قال مجلس الوزراء في بيان إن الجلسة بحثت مشاريع ميزانيتي الدولة والاستعراض لعام اثنين وعشرين وألفين والسنوات الثلاث المتعاقبة وتوقعات الاقتصاد الكلي المجددة للفترة ما بين سني واحد وعشرين والفين وخمس وعشرين وألفين وكذلك مشاريع الميزانية لعام اثنين وعشرين وألفين لصندوق الضمان الاجتماعي وضندوق تأمين البطالة.