بدء زيارة مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام والمدونين من جورجيا لمدينة شوشا المحررة

شوشا، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

بدأت زيارة مجموعة من ممثلي وسائل الاعلام والمدونين الى مدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الأرمني.

أفادت وكالة اذرتاج ان الغرض من الزيارة هو إعلام الصحفيين الأجانب بالفظائع التي ارتكبها العدو في الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل الأرمن منذ حوالي 30 عاما وتدمير المعالم التاريخية والدينية.

ومن المقرر التعرف على أعمال البناء التي تم تنفيذها بعد الاحتلال.

يذكر ان الضيوف الجورجيين زاروا يوم أمس منطقتي جبرائيل وفضولي وشهدوا الدمار الذي خلفته البربرية الأرمينية.