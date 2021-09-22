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    اقتصاد


    استيراد 25.6 ألف طن من اللحم خلال 8 أشهر

    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٣٥‎]

    باكو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تم استيراد 25.6 الف طن من اللحم إلى البلد خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة اللحم المستوردة بلغت 43.7 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أن البلد استورد 31.7 الف طن من اللحم بقيمة 56.5 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام الماضي.

     

    AZERTAG.AZ :استيراد 25.6 ألف طن من اللحم خلال 8 أشهر
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