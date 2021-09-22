اتحاد كرة قدم الصالات يعلن موعد سحب قرعة الموسم الجديد لدوريي الأول والثاني

باكو، 22 أيلول، أذرتاج

أعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات عن موعد سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م لدوريي الأول والثاني.

قال الاتحاد في بيان إن الحفل ينظم في 28 أيلول الساعة 12.00 لدى قصر باكو الرياضي.

يذكر أن الدوري الأول تشارك فيه 14 ناديا وهي:

شوشا وزنكيلان ونادي أكاديمية الرياضة وستاندارد وفورزا نفطجي ومترو باكو ودسته اوردوباد وأريندا وستار كارغو وأولدوز وقراباغ فضولي وباسو وياسامال وباكو فاير الثاني.

وأما الدوري الثاني فقد سبق أن اعلن الاتحاد عن انطلاقه 10 أكتوبر بمشاركة 14 ناديا فيه وهي:

تيم سبورت وباكر تيلي وأدفوكات واتلتيكو باكو وبورجالي وروان ودالغا وذو الفقار وبيبي هيبت وباكو فاير 3 وستار كارغو 2 وأذر صو وخان لنكران وإيسما باكو.