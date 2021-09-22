  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    اتحاد كرة قدم الصالات يعلن موعد سحب قرعة الموسم الجديد لدوريي الأول والثاني

    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 22 أيلول، أذرتاج

    أعلن الاتحاد الأذربيجاني لكرة قدم الصالات عن موعد سحب قرعة الموسم الجديد الـ2021/2022م لدوريي الأول والثاني.

    قال الاتحاد في بيان إن الحفل ينظم في 28 أيلول الساعة 12.00 لدى قصر باكو الرياضي.

    يذكر أن الدوري الأول تشارك فيه 14 ناديا وهي:

    شوشا وزنكيلان ونادي أكاديمية الرياضة وستاندارد وفورزا نفطجي ومترو باكو ودسته اوردوباد وأريندا وستار كارغو وأولدوز وقراباغ فضولي وباسو وياسامال وباكو فاير الثاني.

    وأما الدوري الثاني فقد سبق أن اعلن الاتحاد عن انطلاقه 10 أكتوبر بمشاركة 14 ناديا فيه وهي:

    تيم سبورت وباكر تيلي وأدفوكات واتلتيكو باكو وبورجالي وروان ودالغا وذو الفقار وبيبي هيبت وباكو فاير 3 وستار كارغو 2 وأذر صو وخان لنكران وإيسما باكو.

     

     

    AZERTAG.AZ :اتحاد كرة قدم الصالات يعلن موعد سحب قرعة الموسم الجديد لدوريي الأول والثاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٧]
     نفطجي الرديف يخسر أمام غابالا الرديف
    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٤٢]
     الجيش الرياضي يتعادل مع صبائل الرديف
    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
    الموسم الجديد بالدوري الثاني لكرة قدم الصالات ينطلق في العاشر من أكتوبر
    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎١]
    جدول الجولة الثانية للموسم الجديد بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
    اتحاد كرة قدم الصالات يعلن موعد سحب قرعة الموسم الجديد لدوريي الأول والثاني