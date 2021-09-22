رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير اليونان

باكو، 22 أيلول، أذرتاج

استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية الدائمة في باكو بختيار عسكروف سفير اليونان في أذربيجان نيكولاؤس بيبريقكوس.

قالت المندوبية في بيان إن الطرفين بحثا في اللقاء العلاقات السياسية بين البلدين وتعزيز العلاقات مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية والامن الاقليمي وفتح ممر زنكزور وزيارات رسمية وسائر المواضيع.