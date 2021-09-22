باكو، 22 أيلول، أذرتاج تعادل نادي الجيش الرياضي مع صبائل باكو الرديف بهدف لكل واحد منهما في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 7 المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة أدارها الحكم رجبوف أمام 100 مشجع. وفتح الحساب قوامي د45 لصالح صاحب الارض ورد عليه علييف د71. وعاقب الحكم 3 لاعبين من الجيش الرياضي ومثلهم من صبائل الرديف ومسؤولا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم. واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : الجيش الرياضي يتعادل مع صبائل الرديف

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