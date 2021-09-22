عقد الجلسة الواحدة والتسعين للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة في موسكو

موسكو، 22 أيلول، أذرتاج

تعقد الجلسة الواحدة والتسعون للمجلس الاقتصادي لرابطة الدول المستقلة في الرابع والعشرين من أيلول الجاري في موسكو.

أفادت أذرتاج أن الجلسة المنعقدة برئاسة بيلاروس تنظر في مجموعة واسعة من المسائل الخاصة بفعاليات متبادلة في مجال الاقتصاد لبلدان الرابطة.

ويخطط مشاركو الجلسة بحث المسائل المتعلقة بمفهوم التنمية الاستراتيجية لنقل السكك الحديدية والخطة الشاملة في تنفيذ برنامج التعاون الابتكاري بين الدول وكذلك فعاليات المجلس الحكومي الدولي لتنقيب قاع الأرض واستخدامه وحمايته وتنفيذ خطة الفعاليات العاجلة في تنفيذ مفهوم التعاون في مجال صناعات هندسة النفط والغاز وتنفيذ الميزانية الموحدة لهياكل رابطة الدول المستقلة وغيرها.

عبدللايفا مراسلة أذرتاج