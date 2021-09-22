غابالا، 22 أيلول، أذرتاج خسر نفطجي باكو الرديف امام غابالا الرديف مضيفه بهدف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 9 المنظمة على ملعب غابالا المركزي بعاصمة المحافظة أدارها الحكم حاجييف أمام 50 مشجعا. وفتح الحساب صمدوف د12 وزاده مهراج د40 وعاقل د44 فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه من طرف فامل د90+1. وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : نفطجي الرديف يخسر أمام غابالا الرديف

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