  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


     نفطجي الرديف يخسر أمام غابالا الرديف

    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٧]

    غابالا، 22 أيلول، أذرتاج

    خسر نفطجي باكو الرديف امام غابالا الرديف مضيفه بهدف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 9 المنظمة على ملعب غابالا المركزي بعاصمة المحافظة أدارها الحكم حاجييف أمام 50 مشجعا.

    وفتح الحساب صمدوف د12 وزاده مهراج د40 وعاقل د44 فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه من طرف فامل د90+1.

    وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

     

     

    AZERTAG.AZ : نفطجي الرديف يخسر أمام غابالا الرديف
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٤٢]
     الجيش الرياضي يتعادل مع صبائل الرديف
    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٠٠]
    اتحاد كرة قدم الصالات يعلن موعد سحب قرعة الموسم الجديد لدوريي الأول والثاني
    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٤]
    الموسم الجديد بالدوري الثاني لكرة قدم الصالات ينطلق في العاشر من أكتوبر
    ٢٠.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎١]
    جدول الجولة الثانية للموسم الجديد بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
     نفطجي الرديف يخسر أمام غابالا الرديف  نفطجي الرديف يخسر أمام غابالا الرديف