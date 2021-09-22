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    اقتصاد


    الجمارك تكشف حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الـ8 أشهر

    ٢٢.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢١]

    باكو، 22 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    استورد 9802 طن من الشاي إلى البلد خلال مدة يناير – أغسطس من هذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الشاي المستورد إلى البلد 41.9 مليون دولار.

    يذكر أن حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي كان 9250 طن بقيمة 37.6 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :الجمارك تكشف حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الـ8 أشهر
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