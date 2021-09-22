الرئيس إلهام علييف يلقي كلمة عبر الاتصال المرئي في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة

باكو، 22 أيلول، أذرتاج

بدأت فعاليات الدورة الـ76 التالية للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة 14 ايلول.

أفادت أذرتاج أن وزير الخارجية في مالديف عبد الله شاهد انتخب رئيسا للدورة الـ76 للجمعية العامة للامم المتحدة وبذلك انتهت صلاحيات فولكان روزكير التركي رئيس الدورة الـ75 .

والمناقشات العامة المخططة التقليدية انطلقت 21 ايلول وتستمر الى 27 ايلول.

وانطلقت المناقشات العامة بتقرير سنوي ألقاه الامين العام انطونيو غوتيريش.

وموضوع المناقشات العامة هذه السنة "تعزيز المقاومة عن طريق الأمل: اعادة التأهيل بعد كوفيد 19 واعادة بناء الاستدامة واستجابة حاجات العالم والاحترام بحقوق الانسان وانعاش الامم المتحدة".

ويتوقع أن يلقي كل من رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس تركيا رجب طيب اردوغان والرئيس الامريكي جوزيف بايدن والرئيس الصيني سي جينبين وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات كلمات في المناقشات حول جائحة كوفيد 19 والسلام والامن الدوليين واوضاع افغانستان والتنمية المستدامة والتغير المناخي وغيرها من المسائل الهامة.

ومن المخطط أن يلقي الرئيس إلهام علييف كلمة عبر الاتصال المرئي 23 ايلول ضمن المناقشات العامة.