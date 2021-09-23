أذربيجان: تسجيل 1356 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2651 مصاب ووفاة 17 مصابا في 22 سبتمبر

باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1356 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2651 مصاب هذا المرض وتوفي 17 مصابا بالفيروس في 22 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 476 ألف و409 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 441 ألف و731 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6370 مريض منهم ويستمر علاج 28 ألفا و308 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 13 ألفا و546 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و778 ألف و393 فحص طبي.