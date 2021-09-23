أذربيجان: تطعيم 8 ملايين و106 ألف و885 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 63 الفا و462 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 22 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 15 ألفا و542 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و47 ألفا و920 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و106 ألف و885 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و652 ألف و121 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و454 ألف و764 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.