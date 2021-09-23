رئيس المجلس الأعلى النخجواني يستقبل سفير الأرجنتين

نخجوان، 23 أيلول، أذرتاج

استقبل رئيس المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية واصف طالبوف 22 أيلول سفير الأرجنتين في أذربيجان سيرخيو أوسفالدو بيريز غونيّا.

قال المجلس الأعلى النخجواني في بيان إن رئيس المجلس الأعلى النخجواني طالبوف تحدث في اللقاء عن العلاقات الموجودة بين البلدين مبلغا أن نخجوان تعيش في حصار ومقاطعة نتيجة سياسة أرمينيا الاحتلالية. واستلفت طالبوف الى الاعمال المنجزة في مجالات التنمية الاجتماعية الاقتصادية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وتوفير الانترنت وكذلك الأمن الغذائي والطاقوي مشيرا الى وجود امكانات وفرص امام تنمية العلاقات بين الأرجنتين و جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية خاصة التعاون الجامعي.

ورفع السفير الارجنتيني غونيّا الشكر على الاهتمام وحفاوة الاستقبال معبرا عن ارتياحه من زيارة نخجوان. واكد على اهمية زيارته جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية مضيفا أن نخجوان جذابة جدا للأجانب وقال إن تنمية نخجوان تفتح فرصا واسعة امام التعاون في عدد كبير من المجالات.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك والتقطت صور تذكارية.