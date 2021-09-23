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     كشلة الرديف يتغلب على صباح الرديف

    ٢٣.٠٩.٢٠٢١ [١١:٢٦]

    باكو، 23 أيلول، أذرتاج

    تغلب كشلة باكو الرديف على صباح باكو الرديف بهدف يتيم في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 8 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا في باكو العاصمة أدارها الحكم حمزازاده أمام 100 مشجع.

    وسجل هدف صاحب الارض أناطوليه د65.

    وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و7 دقائق الى الشوط الثاني.

     

     

    AZERTAG.AZ : كشلة الرديف يتغلب على صباح الرديف
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