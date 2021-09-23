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    النائب العام يشارك في اجتماع مجلس تنسيق النواب العامين لرابطة الدول المستقلة في كازاخستان

    ٢٣.٠٩.٢٠٢١ [١١:٤٩]

    نور سلطان، 23 أيلول، أذرتاج

    تستضيف نور سلطان عاصمة كازاخستان الاجتماع الواحد والثلاثين لمجلس تنسيق النواب العامين للبلدان الاعضاء لدى رابطة الدول المستقلة.

    أفادت أذرتاج أن النائب العام كامران علييف يشارك في فعاليات الاجتماع مع الوفد المرافق له.

    وقرئ على المشاركين نداء الرئيس الكازاخي قاسم جومرد توكايف عليهم.

    ويخطط عقد النائب العام علييف لقاءات ثنائية وثلاثية عدة على هامش الاجتماع ايضا.

    احمدوفا مراسلة أذرتاج

     

    AZERTAG.AZ :النائب العام يشارك في اجتماع مجلس تنسيق النواب العامين لرابطة الدول المستقلة في كازاخستان
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    النائب العام يشارك في اجتماع مجلس تنسيق النواب العامين لرابطة الدول المستقلة في كازاخستان النائب العام يشارك في اجتماع مجلس تنسيق النواب العامين لرابطة الدول المستقلة في كازاخستان النائب العام يشارك في اجتماع مجلس تنسيق النواب العامين لرابطة الدول المستقلة في كازاخستان