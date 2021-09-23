 قراداغ لوكباتان يدرك التعادل أمام كبز الكنجوي في وقت بدل الضائع

باكو، 23 أيلول، أذرتاج

أدرك قراداغ لوكباتان التعادل أمام كبز الكنجوي ضيفه في وقت بدل الضائع ردا على هدف في الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 10 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي في قصبة لوكباتان بباكو العاصمة أدارها الحكم حمزازاده أمام 70 مشجعا.

وفتح الحساب رياضيف د56 من ركلة الجزاء لصالح الضيف فيما رد عليه اسماعيلوف د90+1.

وعاقب الحكم 7 لاعبين من صاحب الارض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

ولم يضف الحكم وقتًا بدل الضائع الى الفترة الاولى فيما اضاف 4 دقائق الى الشوط الثاني.