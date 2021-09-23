مستثمرون أجانب مهتمون بالمشاركة في تنمية منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين

باكو، 23 أيلول، أذرتاج

المستثمرون الأجانب مهتمون بالمشاركة في تنمية منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين.

اوضح رئيس غرفة التجارة الخارجية الألمانية الأذربيجانية أي اتش كا أذربيجان فريد عيسايف في كلمة القاها في عرض طبعة تالية لتقرير مستقل باسم "الاعمال الاجنبية في أذربيجان: استفسار بيئة الاعمال 2021م" أن مطار فضولي تتيح فرصا كبيرة في مجالات الاقتصاد والنقل واللوجستية من اجل تنمية منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين.