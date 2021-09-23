أذربيجان: تسجيل 1178 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2322 مصاب ووفاة 24 مصابا في 23 سبتمبر

باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1178 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2322 مصاب هذا المرض وتوفي 24 مصابا بالفيروس في 23 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 477 ألف و587 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 444 ألف و53 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 6394 مريض منهم ويستمر علاج 27 ألفا و140 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و331 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و790 ألف و724 فحص طبي.