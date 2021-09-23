أذربيجان: تطعيم أكثر من 62 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 62 الفا و588 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 23 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 16 ألفا و516 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و46 ألفا و72 شخصا ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و169 ألف و473 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و668 ألف و637 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و500 ألف و836 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.