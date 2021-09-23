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    تخطيط لقاء ثلاثي لوزراء الخارجية الأذربيجاني والإيراني والتركي في طهران

    ٢٣.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٠٢]

    طهران، 23 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    جرى اللقاء بين وزيري خارجية إيران وتركيا أمير عيد الله ومولود جاوش أوغلو على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويوك.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الانباء الإيرانية ان الطرفين ناقشا خلال اللقاء الوضع الحالي في المنطقة.

    ولوحظ أنه نتيجة لتحرير قاراباغ برزت حقائق سياسية جديدة في المنطقة. في هذا الصدد، على دول المنطقة أن تجري مشاورات.

    وتقرر في الاجتماع أن يجتمع وزراء خارجية تركيا وأذربيجان وإيران في طهران لبحث القضايا الناشئة عن الواقع الجديد.

    لم يتم تحديد موعد الاجتماع بعد. ومع ذلك، ستناقش وزارات خارجية الدول الثلاث قضايا فنية متعلقة بتنظيم الاجتماع.

    AZERTAG.AZ :تخطيط لقاء ثلاثي لوزراء الخارجية الأذربيجاني والإيراني والتركي في طهران
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