الرئيس علييف يدعو شركات الطاقة الدولية للاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني

باكو، 24 أيلول، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الخطاب المصوَّر له الذي عرض اثناء المناقشات العامة في 23 سبتمبر ضمن الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على مستوى قادة الدول والحكومات إن أذربيجان قد صدقت على اتفاقية باريس للمناخ بجانب تعهدها التطوعي بشأن خفض مستوى انبعاثات الغازات التي تولد تأثيرًا حراريًا الى عام ثلاثين والفين قياسا الى العام الانطلاقي عام تسعين وتسعمائة والف. وبجانب ذلك ندرس فرص تحديد اهداف محتملة لعام خمسين والفين ضمن اتفاقية باريس.

وزاد انه تشكل حصة الطاقة المتجددة في انتاج الطاقة العام للبلد سبعة عشر في المائة في الوقت الحاضر. وهدفنا ابلاغ هذا الرقم ثلاثين في المائة الى عام ثلاثين والفين. وتم التوقيع على عقود مع شركات الطاقة الدولية العملاقة الثلاث على الاستثمار في انشاء ثلاث محطات كهرورياحية وشمسية من شأنها أن تشكل طاقتها العامة سبع مائة ميجاواط انشاء خلال السنوات الثلاث او الاربع القادمة. واحد المشاريع سينفذ في منطقة زنكزور الشرقية الحررة من احتلال أرمينيا خلال حرب الاربع والاربعين يوما الوطنية. ومحطة الطاقة الكهروشمسية بطاقة اربعين ومائتي ميجاواط هذه تصبح اكبر مشروع ذي استثمار اجنبي مباشر في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني. وادعو بالمناسبة شركات الطاقة الدولية الاخرى ايضا للاستثمار في مشاريع الطاقة الخضراء في اراضي أذربيجان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

وتابع انه قد ناديت مؤخرا قراباغ وزنكزور الشرقية المحررة من الاحتلال الارميني بمنطقة الطاقة الخضراء. وتملك اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني امكانية الطاقة المتجددة المصدق عليها بطاقة مائتين وسبعة الاف ميجاواط من الطاقة الشمسية والفي ميجاواط من الطاقة الرياحية.

وقال خاصة إنه بجانب تصدير النفط الخام والغاز قد تحولت أذربيجان في السنوات الاخيرة الى مصدرة الطاقة الكهربائية. ونصدر اليوم الطاقة الكهربائية الى البلدان المجاورة الاربعة. وفي الوقت ذاته استهلاك الطاقة الكهربائية الداخلي قيد التزايد بحكم ارتفاع عدد السكان والتنمية الاقتصادية على حد سواء. وخلال مدة ثمانية اشهر من العام الحالي قد نمت الصناعة غير النفطية في أذربيجان بنسبة ثمانية عشر واربعة اعشار في المائة.