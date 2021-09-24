الرئيس: احتلت أذربيجان المركز الخامس والخمسين بين خمسة وستين ومائة بلد في تقرير التنمية المستدامة لعام واحد وعشرين والفين

باكو، 24 أيلول، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الخطاب المصوَّر له الذي عرض اثناء المناقشات العامة في 23 سبتمبر ضمن الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على مستوى قادة الدول والحكومات إنه تنفيذ اغراض التنمية المستدامة للامم المتحدة يكتسي باهمية خاصة بالنسبة لاذربيجان. إن أذربيجان احدى البلاد الاثني عشر التي قدمت تقريرها القومية المتطوعة الثالث بشأن تنفيذ جدول اعمال عام ثلاثين والفين عالميا وهي اول الدول في المنطقة التي تقع فيها.

واضاف الرئيس علييف أن أذربيجان احرزت احسن نتيجة في المنطقة برصيدها اثنين وسبعين واربعة اعشار نقطة من اجمالي مائة نقطة ممكنة في تصنيف انجاز اغراض التنمية المستدامة لتحتل المركز الخامس والخمسين بين خمسة وستين ومائة بلد في تقرير التنمية المستدامة لعام واحد وعشرين والفين. ويؤكد في التقرير على النمو الذي انجزته أذربيجان في مجالات خفض الفقر والصحة والتغذية واشراك النسوة في سوق العمل والماء الطاهرة والصرف الصحي والوصول الى الطاقة واستخدام الانترنت وحماية الكائنات الحية المهددة بالانقراض وتحسين رفاهية الاهالي وتنمية المدن والمساكن تنمية مستدامة.

واشار خاصة الى أن مشاركة أذربيجان مشاركة فاعلة في تنفيذ مشاريع التنسيق الاقليمية مثل ممرات النقل الشمال الغرب والشمال الجنوب والشمال الغرب وبذلك قد تحولت أذربيجان الى احد اهم واوثق مراكز النقل واللوجستية في أوراسيا. وقد دشنا ميناء باكو التجاري الدولي وقدرتها على استقبال وتفريغ الشحن تبلغ خمسة عشر مليون طن مع امكانية رفع الحجم المذكور الى ما يبلغ خمسة وعشرين مليون طن حسب حاجة.