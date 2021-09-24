الرئيس إلهام علييف: ولا توجد في أذربيجان وحدة إدارية جغرافية تحت اسم قره باغ الجبلية

باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج)

حررت أذربيجان خلال حرب الـ44 يوما جزءا كبيرا من الأراضي، بما فيها مدن جبرائل وهادروت وفضولي وزنكيلان وقوبادلي وشوشا من قبضة الاحتلال. بشكل عام، تم تحرير أكثر من 300 مدينة وقرية في ميدان القتال. اضطرت أرمينيا الى توقيع وثيقة الاستسلام في 10 نوفمبر عام 2020. بناء على ذلك، اجربت أرمينيا على سحب جيوشها من الأراضي الأخرى لأذربيجان أي من اغدام ولاتشين وكالبجر. ضمنت أذربيجان تنفيذ القرارات المذكورة الصادرة عن مجلس الامن لمنظمة الأمم المتحدة وهذا، لعل اول حالة يشهدها العالم منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة.

أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطاب مصور له عرض في إطار المناقشات العامة بالدورة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

قال الرئيس إلهام علييف: حلت أذربيجان النزاع المستمر منذ 30 عاما بالطرق العسكرية السياسية، اعادت وحدة أراضيها والعدالة التاريخية. اصبح نزاع قره باغ الجبلية من الماضي. ولا توجد في أذربيجان وحدة إدارية جغرافية تحت اسم قره باغ الجبلية. بمرسوم رئاسي صادر في 7 يوليو عام 2021، أنشأنا المنطقتين الاقتصاديتين قره باغ وزنكزور الشرقية. انتهازا مني للفرصة، أناشد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وأمانة المنظمة عدم استعمال أسماء غير موجودة قانونيا وجائرة سياسيا عند الاستناد الى أراضينا.

وأضاف: إن انشاء خطوط دفاعية محصنة بالطبقات المتعددة والخنادق الطويلة والانفاق والمآوي المحصنة خلال سنين من قبل أرمينيا في الأراضي الأذربيجانية المحتلة سابقا يثبت ان أرمينيا ما ارادت استرداد تلك الأراضي.