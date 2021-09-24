الرئيس إلهام علييف: أذربيجان نصيرة التضامن العالمي القوي من اجل التغلب عل الجائحة

باكو، 24 أيلول، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الخطاب المصوَّر له الذي عرض اثناء المناقشات العامة في 23 سبتمبر ضمن الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة على مستوى قادة الدول والحكومات إن أذربيجان نصيرة التضامن العالمي القوي من اجل التغلب عل الجائحة. وقد تقدمت أذربيجان بصفتها رئيسة لمنظمة حركة عدم الانحياز عددا من المبادرات العالمية. وفي شهر مايو عام عشرين والفين عقدت أذربيجان اجتماع القمة المكرس لمحاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لبلدان الاتصال لحركة عدم الانحياز. واقترحت أنا خلال اجتماع القمة باسم حركة عدم الانحياز بعقد دورة خاصة مكرسة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على مستوى رؤساء الدول والحكومات للجمعية العامة للأمم المتحدة ولقيت تلك المبادرة دعما عن جانب اكثر من خمسين ومائة دولة عضو لدى الامم المتحدة وعقدت الدورة الخاصة فترة الثالث والرابع من ديسمبر عام عشرين والفين. وارفع شكري على السيد الامين العام انطونيو غوتيريش وجميع الدول على دعمهم لمبادراتنا.

واضاف الرئيس علييف انه قد سبق أن أعربت أذربيجان اكثر من مرة وبصراحة عن استيائها بشأن شراء احجام اكثر مما يحتاج اليه من قبل البلدان الغنية للقاح. وإذ نشدد مرة اخرى على قلقنا بشأن "القومية اللقاحية" المستمرة وعدم المساواة التي تزداد تعمقا بين الدول المتقدمة والنامية من حيث الوصول الى اللقاحات. ولأن مثل هذه المعاملات تمنع البلاد النامية من حماية اهاليها. وحسب التقارير الدولية فإن اكثر من خمس وسبعين في المائة من جرعة التطعيم الموجودة في العالم الى اليوم قد اشتريت من قبل عشرة بلدان غنية مقابل اثنين في المائة لمستوى التطعيم في البلاد منخفضة الدخل.

وزاد انه من اجل استلفات اهتمام المجتمع الدولي الى هذه القضية تقدمت أذربيجان في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة باسم حركة عدم الانحياز قرارا بشأن ضمان وصول جميع البلدان الى اللقاح وصولا متساويا وعالميا وتم تبني ذلك القرار بالاجماع في شهر مارس العام الحالي.

وتخطط أذربيجان تقديم مشروع قرار في نفس الموضوع في الجمعية العامة للامم المتحدة ضمن الدورة الحالية.