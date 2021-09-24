مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجان جيهون بايراموف في 23 سبتمبر مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويوك.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية انه خلال اللقاء تبادل الجانبان وجهات النظر حول آفاق التعاون بين أذربيجان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والقضايا الإنسانية على جدول الأعمال.

كما ناقشا عودة النازحين والمشردين إلى ديارهم وفقا لبيان 10 نوفمبر من عام 2020.

وأطلع الوزير جيهون بايراموف الجانب الآخر على أعمال الترميم والبناء التي تمت في المناطق المحررة وعودة النازحين إليها.

وشكر فيليبو غراندي على المعلومات التفصيلية وشدد على أهمية إعادة العلاقات بين البلدين من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة.