وزير الخارجية يلتقي بزميله من سلوفاكيا

باكو، 24 أيلول، أذرتاج

وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف التقى بزميله من سلوفاكيا ايفان كورجوك على هامش مشاركته في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

قالت الخارجية في بيان إن الوزيرين تبادلا الاراء في اللقاء حول مختلف اوجه جدول اعمال التعاون باحثين المسائل المتعلقة بتوسيع العلاقات السياسية والبرلمانية والتعاون الاقتصادي والتجارة والتعاون الانساني وفي مجال تطهير الالغام.

واشار الطرفان الى تطور العلاقات بين البلدين في عدد من الاتجاهات منوهين الى وجود فرص كبيرة امام توسيع هذا التعاون.

واكد الوزير كورجوك على ضرورة تكثيف التبادل بالزيارات رفيعة المستوى من حيث المزيد من تعميق العلاقات داعيا جيهون بايراموف لزيارة بلاده.

كما شدد على وجوب ازالة عواقب النزاع واعادة بناء الحوار السياسي من اجل ضمان السلام والامن المستدامين في المنطقة.

وقدم الوزير جيهون بايراموف لزميله السلوفاكي معلومات حول النتائج الوخيمة للسياسة العدوانية الاحتلالية التي انتهجتها أرمينيا خلال حوالي الثلاثين عامًا والاوضاع الحديثة المتكونة في المنطقة بعد حرب الاربع والاربعين يوما الوطنية وتهديد الألغام التي تشكل خطرا مباشرا على حياة الناس في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني وكذلك اعمال اعادة البناء والاعمار والتأهيل المنفذة في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني. واوضح أن أذربيجان مستعدة لتطبيع العلاقات مع الدولة المجاورة على اساس مبادئ القانون الدولي.

كما جرت في اللقاء مناقشات حول المسائل الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.