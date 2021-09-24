الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير النفط العراقي (تم تحديثه)

باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير نقل جمهورية العراق إحسان عبد الجبار.

أكد الوزير ان رئيس الوزراء العراقي نقل الى الرئيس الاذربيجاني شكره على الدعم الذي تبديه أذربيجان لبلاده وأضاف ان العراق هو الآخر يعرب عن دعمه لأذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان الجانبين اشادا في اللقاء بالمستوى الجيد للعلاقات السياسية بين أذربيجان والعراق مشيرين الى ان أذربيجان شريك مهم للعراق في قطاع الطاقة. قيل ان بلدينا يقيمان التعاون الناجح في صيغة الأوبك+. قيل ان العراق حريص على مشاركة شركات اذربيجانية كثيرة في اقتصادها.

كما اشيد خلال الحديث الدعم الذي أبداه رئيس أذربيجان للعراق في مكافحة وباء كوفيد 19.

من جانب آخر، أعرب الرئيس عن شكره على الدعم العراقي الدائم للموقف العادل لأذربيجان في مجال إعادة وحدة أراضيها في منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرهما من المنابر الدولية.

خلال الحديث اشير الى وجود إمكانيات حسنة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة، والاستثمارات والنقل وغيرها.