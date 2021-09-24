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    الرئيس الأذربيجاني: تتحمل أرمينيا مسئولية عن العدوان العسكري ضد أذربيجان والجرائم الخطيرة الأخرى

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٩]

    باكو، 24 سبتمبر (أذرتاج)

    قال الرئيس الاذربيجاني ان في خطاب مصور له عرض في إطار المناقشات العامة بالدورة الـ76 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ان دولة أرمينيا تتحمل مسئولية عن العدوان العسكري ضد أذربيجان والجرائم الخطيرة الأخرى.

    أفادت أذرتاج ان رئيس الدولة الأذربيجانية قال في خطابه ان حوالي 4 آلاف مواطن اذربيجاني اصبح في قائمة المفقودين نتيجة الحرب القراباغية الأولى.

    أكد الرئيس: "نطالب أرمينيا بتزويدنا بمعلومات عن مصيرهم. بناء على المعلومات الموثوق بها لدينا، قتل جميعهم بالكاد بعد تعرضهم للتعذيب ودفنهم الجيش الارميني في المقابر الجماعية بشكل مضاد للقانون الإنساني الدولي. إن بقايا جثامين 12 ساكنا اذربيجانيا مدنيا قتلهم مجرمو الحرب الأرمن اكتشفت في شهر ابريل سنة 2021 في مقبرة جماعية بقرية باشليبيل في محافظة كالبجار المحررة من الاحتلال".

    بموجب القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة، تتحمل دولة أرمينيا مسئولية عن العدوان العسكري ضد أذربيجان والجرائم الخطيرة الأخرى.

    قال رئيس جمهورية أذربيجان ان أرمينيا تحولت الى دولة فاشلة بالكامل، كما قلت هذا في كلمة ألقيتها في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة سنة 2017. ضعفت أرمينيا الى درجة لا تقدر على حماية حدودها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني: تتحمل أرمينيا مسئولية عن العدوان العسكري ضد أذربيجان والجرائم الخطيرة الأخرى
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