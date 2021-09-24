الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحافي لمجلة "الدفاع القومي" الروسي
AzerTAg.az
٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٥١]
باكو، 24 أيلول، أذرتاج
أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بحديث صحافي لمجلة "الدفاع القومي" الروسي الشهير.
أفادت أذرتاج أن الحديث الصحافي اجراه رئيس قلم تحرير المجلة الخبير العسكري المرموق ايغور كوروتجينكو.
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