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    الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحافي لمجلة "الدفاع القومي" الروسي

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٥‎١]

    باكو، 24 أيلول، أذرتاج

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بحديث صحافي لمجلة "الدفاع القومي" الروسي الشهير.

    أفادت أذرتاج أن الحديث الصحافي اجراه رئيس قلم تحرير المجلة الخبير العسكري المرموق ايغور كوروتجينكو.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحافي لمجلة "الدفاع القومي" الروسي
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