باكو، 24 أيلول، أذرتاج أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بحديث صحافي لمجلة "الدفاع القومي" الروسي الشهير. أفادت أذرتاج أن الحديث الصحافي اجراه رئيس قلم تحرير المجلة الخبير العسكري المرموق ايغور كوروتجينكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدلي بحديث صحافي لمجلة "الدفاع القومي" الروسي

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