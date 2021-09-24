الرئيس إلهام علييف: على المجتمع الدولي ان يجبر أرمينيا على تسليم خرائط دقيقة للحقول الملغومة

باكو، 24 سبتمر (أذرتاج)

تشهد الأراضي الأذربيجانية المحررة اعمال إعمار وإنشاء واسع النطاق بعد معالجة النزاع. تطبق أذربيجان أساليب انشاء المدن المعاصرة، ومفهومي "المدينة الذكية" و"القرية الذكية" وتبني مدنا وقرى جديدة. تنفذ أذربيجان كل هذه الاعمال على حساب أموالها وامكانياتها. وتم تخصيص 1.3 مليار دولار امريكي لهذا الغرض في هذا العام.

أفادت أذرتاج ان رئيس الدولة الأذربيجانية قال في خطابه ان حوالي 4 آلاف مواطن اذربيجاني أصبح في قائمة المفقودين نتيجة الحرب القراباغية الأولى.

قال الرئيس : لكن الصعوبة الرئيسية تأتي من وجود الألغام الكثيرة التي زرعتها أرمينيا في الأراضي المحررة. قد قتلت تلك الألغام 30 مواطنا اذربيجانيا بينهم صحفيان، وجرحت 130 شخصا آخر حتى الآن منذ يوم توقيع أرمينيا وثيقة الاستسلام في 10 نوفمبر عام 2020. أذربيجان احدى البلدان الأكثر تلوثا بالألغام في العالم. وهذا يؤخر عملية إعادة الإعمار في الأراضي المحررة وعودة النازحين الى بيوتهم.

أضاف الرئيس إلهام علييف: ترفض أرمينيا تسليم خرائط الأراضي الملغومة الدقيقة الى أذربيجان. اما دقة خرائط الحقول الملغومة المتعلقة بـ3 محافظات اذربيجانية، والتي اضطرت أرمينيا الى تسليمها فإنما هي 25 في المائة. يجب على المجتمع الدولي ان يجبر أرمينيا على تسليم خرائط دقيقة حول الحقول الملغومة في أراضينا المحررة.