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    أقاليم


    وفد لجنة الهيأة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان للتعاون الاسلامي يزور أغدام المحررة

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٠١]

    أغدام المحررة، 24 أيلول، أذرتاج

    يزور وفد مؤلف من خمسة اعضاء للهيأة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان لمنظمة التعاون الااسلامي أغدام المحررة من الاحتلال الارميني.

    أفادت أذرتاج أن غرض الزيارة تحقيق ميداني لوقائع انتهاكات حقوق الانسان في اراضي أذربيجان المحررة من وطأة احتلال أرمينيا وجمع الادلة والثبوتات واعداد تقرير على اساس نتائج لإرساله الى المنظمات الدولية.

     

     

    AZERTAG.AZ :وفد لجنة الهيأة الدائمة المستقلة لحقوق الانسان للتعاون الاسلامي يزور أغدام المحررة
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