رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي: وقائع التخريب والتدمير المرتكبة في أغدام هي انتهاك حقوق الانسان وكذلك حقوق الأجيال القادمة

أغدام المحررة، 24 أيلول، أذرتاج

قال رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور سعيد الغفلي إننا نمارس في أغدام بعثة تقصي الحقائق ونجد هنا وقائع التخريب والتدمير من خلال المساكن المخربة والقرى والاثار التاريخية والدينية المدمرة وهلم جرا.

اوضح الدكتور الغفلي في تصريح له لمراسل الوكالة اننا لا نشهد هنا وقائع تدمير البيوت والمساكن والمنشآت التاريخية والدينية والثقافية فقط بل ولكن وقائع تخريبها ايضا وكل هذه انتهاك حقوق الانسان وكذلك حقوق الاجيال القادمة.

واضاف رئيس الهيأة الدائمة أن اعادة تأهيل وبناء هذه الاثار تلزم بزمن طويل جدا وقد تطول هذه العملية مدة اكثر نظرا لكون المنطقة ملغومة ونسجل كل هذه الحقائق والوقائع في تقريرنا لنرسلها الى المنظمات الدولية كي تتخذ خطوات لازمة ومساءلة ومحاكمة المجرمين امام القانون.