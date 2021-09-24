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    اجتماع ثنائي بين نائبي رئيسي وزراء أذربيجان وبيلاروس في موسكو

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣١]

    موسكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    عقد اجتماع ثنائي بين نائبي رئيسي وزراء أذربيجان وبيلاروس في إطار الاجتماع الحادي والتسعين للمجلس الاقتصادي لكومنولث الدول المستقلة في موسكو في 24 سبتمبر.

    أفادت وكالة اذرتاج ان اللقاء الثنائي عقد بين النائب الأول لرئيس وزراء أذربيجان يعقوب أيوبوف ونائب رئيس وزراء جمهورية بيلاروس إيغور بترشينكو.

    ناقش الجانبان التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وبيلاروس والتعاون داخل رابطة الدول المستقلة.

    AZERTAG.AZ :اجتماع ثنائي بين نائبي رئيسي وزراء أذربيجان وبيلاروس في موسكو
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