  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣٦]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    بلغ حجم واردات المنتجات الصيدلانية 15.1 طن خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن قيمة المنتجات الصيدلية المستوردة إلى البلد خلال الفترة المذكورة بلغت 384.9 مليون دولار أمريكي.

    يذكر أن حجم المنتجات الصيدلانية المستوردة إلى البلد خلال الفترة عينها من العام الماضي بلغ 14.9 طن بقيمة 243 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٣١]
    اجتماع ثنائي بين نائبي رئيسي وزراء أذربيجان وبيلاروس في موسكو
    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:١٦]
    انخفاض الواردات من الدهون والزيوت النباتية والحيوانية
    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٢]
    باكو تستضيف المؤتمر الدولي في "تصميم التعليم من آفاق ما بعد كوفيد 19 والثورة الصناعية الرابعة"
    ٢٣.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٥‎]
    مستثمرون أجانب مهتمون بالمشاركة في تنمية منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين
    زيادة حجم الواردات من المنتجات الصيدلانية