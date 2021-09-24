وزير الخارجية يلتقي الامين العام لمجلس لدول الخليج العربية

باكو، 24 أيلول، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف على هامش الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف.

قالت الوزارة في بيان إن اللقاء شهد التأكيد على أن العلاقات السياسية بين أذربيجان والبلدان الاعضاء لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية كونها تعتمد على الاحترام والصداقة المتبادلين.

وعبر عن اليقين من إتاحة منتدى الاعمال لمجلس التعاون الخليجي واذربيجان المقرر تنظيمها في باكو فرصا سانحة من اجل المزيد من تطوير هذا التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمارات والسياحة وغيرها.

وقدم الوزير جيهون بايراموف معلومات مفصلة حول الاوضاع الموجودة في المنطقة ما بعد النزاع ولا سيما خطر الألغام والعواقب التي تولدها واعمال اعادة التأهيل والبناء والإعمار المنفذة في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني. وأشيد باهتمام الدول الاعضاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمشاركة في مشاريع مشتركة ضمن اعمال البناء والاعمار المقامة في الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني.

واشار الامين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الى تأييد موقف أذربيجان من النزاع السابق من قبل مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأييدا دائما ولا لبس ولا مواربة فيه وبالكامل.

وبحث الطرفان فرص توسيع التعاون بين أذربيجان والمجلس ومن جملتها اعداد خطة نشاط للفترة ما بين سني واحدة وعشرين والفين وخمس وعشرين والفين وكذلك مسائل الامن الاقليمي والدولي.