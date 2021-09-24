أذربيجان: تسجيل 1128 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2590 مصاب ووفاة 21 مصابا في 24 سبتمبر

باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 1128 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2590 مصاب هذا المرض وتوفي 21 مصابا بالفيروس في 24 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 478 ألف و715 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 446 ألف و643 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 6 آلاف و415 مريض منهم ويستمر علاج 25 ألفا و657 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 ألفا و505 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و802 ألف و229 فحص طبي.