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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 58 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

    ٢٤.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٠٥‎]

    باكو، 24 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 58 الفا و256 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان اليوم في يوم 24 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 14 ألفا و816 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و43 ألفا و440 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 8 ملايين و227 ألف و729 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و683 ألف و453 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و3 ملايين و544 ألف و276 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 58 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
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